Любовь Успенская вспомнила, как сдавала экзамен с таджиками ради русского паспорта

Певица Любовь Успенская в разговоре с mk.ru заявила, что они с дочерью Татьяной Плаксиной хотят получить российское гражданство.

«Да, я американская гражданка и моя дочка тоже. Но мы решили получить российское гражданство. Хотя я родилась на Украине, но я люблю Россию, считаю, что это моя страна и никогда в жизни из России я не хочу уезжать», — пояснила Успенская.

Певица уточнила, что получит российский паспорт совсем скоро. По словам артистки, ей с дочерью приходилось сдавать экзамен по русскому языку вместе с таджиками. Успенская отметила, что у ответственных лиц не возникло сомнений на ее счет, но сотрудники задавали вопросы Татьяне Плаксиной, так как не были уверены, что она мыслит на русском языке.

«Татьяна, для них не так известна, «Таня, ты американка, как ты мыслишь, на каком языке?» – спросили они у дочери. Татьяна — девочка образованная, с интеллектом, пять языков знает. Она им так ответила, что они поняли, что с ней надо поаккуратнее», — резюмировала певица.

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