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Приехавший в Россию звезда «Великолепного века» спел русские песни

Турецкий актер Озчивит исполнил «Калинку-Малинку» на концерте в России

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burakozcivit/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный благодаря сериалам «Великолепный век», «Королек — птичка певчая» и «Черная любовь», исполнил на киноконцерте в Москве русскую песню «Калинка-Малинка». Видео с выступлением артиста публикует «Пятый канал».

Перед исполнением Озчивитом композиции ведущие мероприятия научили его выговаривать на русском два слова: «калинка» и «моя». Затем звезда «Великолепного века» под аккомпанемент оркестра и при помощи ведущего спел песню. По окончании актер добавил, что уже готов принимать участие в российско-турецком проекте.

Недавно сообщалось, что Озчивит прилетел в Москву. Позднее издание Super.ru опубликовало ролик, как актера встретили в отеле в Москве: при входе его ждал девичий хор в национальных костюмах с караваем и выпивкой. Он попробовал угощения и не отказался от водки.

У актера, отмечает издание, запланировано два концерта в столице и Санкт-Петербурге, где прозвучит музыка из популярных турецких сериалов. Затем после каждого мероприятия актер проведет встречи с фанатами.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле открыли памятник Пушкину.

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