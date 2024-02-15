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«Кто отказывается?»: Леша Свик высмеял нежелание артистов петь с Shaman

Рэпер Леша Свик назвал глупым и странным решение не петь на сцене с Shaman

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рэпер Леша Свик в разговоре с NEWS.ru назвал странным и глупым решением отказ артистов петь на сцене с Shaman.

«Это была бы, наверное, весьма интересная история. Кто отказывается? Покажите мне этих людей. Они еще в стране? У пацана как минимум очень крутой голос, очень крутые вокальные данные. И не соглашаться с этим было бы странно и глупо, наверное», — высказался Свик.

При этом артист признался, что давно мечтает спеть дуэтом с Григорием Лепсом. По словам Свика, 16 февраля у него выходит новый трек, который должен был стать фитом с Лепсом, но не сложилось. Певец выразил надежду, что в будущем ему удастся договорится со старшим коллегой о сотрудничестве.

Несколько дней назад продюсер Киселев объяснил нежелание российских артистов петь вместе с Shaman. Он выразил мнение, что опытные и популярные артисты не хотят быть «свитой» Shaman, который называет себя самым патриотичным певцом России. По мнению Киселева, такая формулировка может быть оскорбительной для Григория Лепса или, например, Олега Газманова.

Ранее Марат из «Слова пацана» снова сыграл хулигана в российском сериале.

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