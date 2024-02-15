«Кто отказывается?»: Леша Свик высмеял нежелание артистов петь с Shaman

Рэпер Леша Свик в разговоре с NEWS.ru назвал странным и глупым решением отказ артистов петь на сцене с Shaman.

«Это была бы, наверное, весьма интересная история. Кто отказывается? Покажите мне этих людей. Они еще в стране? У пацана как минимум очень крутой голос, очень крутые вокальные данные. И не соглашаться с этим было бы странно и глупо, наверное», — высказался Свик.

При этом артист признался, что давно мечтает спеть дуэтом с Григорием Лепсом. По словам Свика, 16 февраля у него выходит новый трек, который должен был стать фитом с Лепсом, но не сложилось. Певец выразил надежду, что в будущем ему удастся договорится со старшим коллегой о сотрудничестве.

Несколько дней назад продюсер Киселев объяснил нежелание российских артистов петь вместе с Shaman. Он выразил мнение, что опытные и популярные артисты не хотят быть «свитой» Shaman, который называет себя самым патриотичным певцом России. По мнению Киселева, такая формулировка может быть оскорбительной для Григория Лепса или, например, Олега Газманова.

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