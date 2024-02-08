Бывший продюсер «Тату» призвал прекратить «травлю» Орбакайте в России

Продюсер Леонид Дзюник призвал в беседе с NEWS.ru не устраивать травлю певице Кристине Орбакайте и не отменять ее концерты.

Дзюник отметил, что Орбакайте никогда не высказывалась о специальной военной операции на Украине. По словам продюсера, из-за отмены концертов певицы страдает не только Орбакайте, но и люди, купившие билет на выступление.

«Люди разные. Есть Юлия Чичерина, у нее характер такой бойцовский. Она с самого начала в Донбасс ездила. Кристина Орбакайте не может как Чичерина. Что ее за это, травить?» — возмутился продюсер.

В феврале РИА Новости сообщило, что концерты Кристины Орбакайте, которые должны были пройти в Иркутске 10 и 12 марта, отменены. Представители театрально-концертного центра «Братск-Арт» также заявили, что выступлений певицы не будет. Причина отмены концертов неизвестна. В том же месяце отменили концерт Орбакайте в Красноярске, Благовещенске, Владивостоке и Хабаровске.

В январе организатор концертов артистки Оганнес Тухманян сообщал, что команда певицы Кристины Орбакайте и организаторы гастролей не понимают действий активистов, которые добиваются отмены ее выступлений, запланированных на март.

Ранее Юрий Лоза описал отмену концертов Орбакайте русской поговоркой.