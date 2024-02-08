Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Бывший продюсер «Тату» призвал прекратить «травлю» Орбакайте в России

Продюсер Леонид Дзюник назвал травлей отмену концертов Орбакайте

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Леонид Дзюник призвал в беседе с NEWS.ru не устраивать травлю певице Кристине Орбакайте и не отменять ее концерты.

Дзюник отметил, что Орбакайте никогда не высказывалась о специальной военной операции на Украине. По словам продюсера, из-за отмены концертов певицы страдает не только Орбакайте, но и люди, купившие билет на выступление.

«Люди разные. Есть Юлия Чичерина, у нее характер такой бойцовский. Она с самого начала в Донбасс ездила. Кристина Орбакайте не может как Чичерина. Что ее за это, травить?» — возмутился продюсер.

В феврале РИА Новости сообщило, что концерты Кристины Орбакайте, которые должны были пройти в Иркутске 10 и 12 марта, отменены. Представители театрально-концертного центра «Братск-Арт» также заявили, что выступлений певицы не будет. Причина отмены концертов неизвестна. В том же месяце отменили концерт Орбакайте в Красноярске, Благовещенске, Владивостоке и Хабаровске.

В январе организатор концертов артистки Оганнес Тухманян сообщал, что команда певицы Кристины Орбакайте и организаторы гастролей не понимают действий активистов, которые добиваются отмены ее выступлений, запланированных на март.

Ранее Юрий Лоза описал отмену концертов Орбакайте русской поговоркой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами