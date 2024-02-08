Суд взыскал 1,8 млн рублей с вдовы и дочери Грачевского

Мещанский районный суд Москвы частично удовлетворил иск продюсерского центра «Ералаш» к вдове Бориса Грачевского Екатерине Белоцерковской и его дочери Ксении Алеевой-Грачевской. Об этом сообщает «Пятый канал».

Суд обязал наследников Грачевского выплатить 1,8 миллионов рублей за неустойку по долгам бывшего директора детского киножурнала «Ералаш». При этом адвокаты вдовы и дочери режиссера выступили против удовлетворения иска.

«Истец не предъявлял ранее требования об уплате неустойки с наследников, а сама возможность взыскания неустойки не говорит о том, что требования о взыскании автоматически предъявлены», — заявили представители Белоцерковской и Алеевой-Грачевской.

В 2011 году Грачевский заключил договор займа с продюсерским центром «Ералаш» на сумму 10 млн рублей сроком на 10 лет с уплатой процентов из расчета процентной ставки 8,5% годовых. При жизни он не успел погасить сумму долга в полном объеме. После того как режиссера не стало в 2021 году, оставшаяся часть долга перешла к его наследникам. Однако вдова и дочь Грачевского не оплачивали его.

В январе продюсерский центр «Ералаш» подал иск к Белоцерковской и Алеевой-Грачевской.

Ранее дочь Грачевского стала соучредительницей «Ералаша».