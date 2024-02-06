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Виторган высмеял Никиту Кологривого после критики Козловского

Актер Максим Виторган обвинил Кологривого в хайпожорстве и самолюбовании

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Максим Виторган высмеял в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) актера Никиту Кологривого, который назвал Данилу Козловского «лжеартистом».

Виторган восхитился музыкальным моноспектаклем Данилы Козловского «FRANK». Козловский сыграл в постановке главную роль. Виторган назвал спектакль «праздником души». Он похвалил его за «искрометность, ироничность и пронзительность». Актер назвал Козловского «бесконечно артистичным».

«(Козловский) здесь, собственно, воплощение понятия «артист». И поет он не просто на актерском обаянии… Все это очень большое мастерство. Я в какой-то момент вспомнил одного молодого и талантливого артиста, который, если его не сожрут хайпожерство, самолюбование и назидательность, тоже, возможно, так когда-нибудь сможет, да, Никита?» — написал артист.

В январе Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

Ранее Леонид Ярмольник назвал дураком звезду сериала «Слово пацана».

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