Участникам «Би-2» отказали в депортации в Израиль

Участникам музыкальной группы «Би-2» отменили возможность депортации в Израиль вместо России. Как сообщается в официальном Telegram-канале коллектива, это произошло после визита дипломатов российского консульства.

«Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов консульства России представителям группы объявили, что решение о депортации в Израиль отменено», — говорится в сообщении.

При этом в посте указано, что участники группы отказались общаться с российским консулом в Таиланде. Представитель группы подтвердил, что музыканты продолжают удерживаться в миграционном центре в общей камере на 80 человек.

Депортация в Израиль рассматривалась для четырех музыкантов, которые, кроме российского, также имеют гражданство Израиля. Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят заявлял, что старается помочь им.

Известно, что пятеро из семи участников являются гражданами России. Фронтмены коллектива въехали в Таиланд по паспортам Австралии и Израиля.

Участников группы «Би-2» задержали на острове Пхукет в Таиланде, местные власти обвинили музыкантов в проведении концерта без разрешения на работу.

Ранее в Госдуме группе «Би-2» пригрозили тюрьмой при возвращении в Россию.