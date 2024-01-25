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Музыкальный критик назвал советского исполнителя, чей талант «необъясним»

Критик Бабичев заявил, что творчество Высоцкого нужно добавить в учебники

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Валерий Плотников/РИА «Новости»

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил в беседе с News.ru, что талант музыканта Владимира Высоцкого «не поддается объяснению».

Бабичев считает, что люди, подобные Высоцкому, рождаются раз в 50-70 лет. По его мнению, творчество музыканта нужно изучать и включать в учебники. Он назвал певца «глыбой» и очень сильным поэтом.

«Мы знаем наших поэтов XIX — начала XX веков. В СССР понятие начало размываться — кто такой настоящий поэт. Яркой звездой второй половины XX века стал как раз Высоцкий. Может, игра на гитаре с точки зрения аккордов, манеры исполнения звучала просто, незатейливо, но тексты невероятно сильные», — отметил критик.

В январе актриса Лариса Лужина рассказала, что Владимир Высоцкий сильно переживал из-за того, что его не признавали поэтом. По словам артистки, коллеги Высоцкого не спешили пускать его «в свою элиту». Лужина заявила, что поэты Евгений Евтушенко и Роберт Рождественский не видели в Высоцком равного и считали его «просто песенником».

Лужина рассказала, что познакомилась с Высоцким еще до съемок фильма Станислава Говорухина «Вертикаль». Она объяснила, что музыкант дружил с ее первым мужем, кинооператором Алексеем Чардыниным. После разрыва с супругом артистка также перестала общаться с певцом. Затем они увиделись на съемках картины Говорухина.

Ранее музыкальный критик назвал лучшего вокалиста России.

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