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Лариса Лужина рассказала о переживаниях Высоцкого

Актриса Лужина: Высоцкий переживал, что его не признавали поэтом

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Alexandr Graschenkov/Global Look Press

Актриса Лариса Лужина рассказала в беседе с RT, что музыкант Владимир Высоцкий сильно переживал из-за того, что его не признавали поэтом.

По словам Лужиной, коллеги Высоцкого не спешили пускать его «в свою элиту».

«Евтушенко, Рождественский — они все были тогда на слуху. С Володей они дружили, но считали, что он не поэт, а просто песенник. Его стихи были просты и понятны всем, интеллигентам, космонавтам, рабочим и крестьянам. А это очень сложно — быть простым», — отметила актриса.

Лужина рассказала, что познакомилась с Высоцким еще до съемок фильма Станислава Говорухина «Вертикаль». Она объяснила, что музыкант дружил с ее первым мужем, кинооператором Алексеем Чардыниным. После разрыва с супругом артистка также перестала общаться с певцом. Затем они увиделись на съемках картины Говорухина.

Лужина призналась, что Высоцкий за ней ухаживал. Но она уточнила, что музыкант проявлял внимание ко всем женщинам.

«Не было такого, чтобы он переступал какую-то границу. К тому же он дружил с моим мужем, поэтому у нас не могло быть ничего, кроме дружбы. Может, и были какие-то чувства с его стороны, Володя был очень любвеобильный. Но это все так же быстро проходило», — рассказала артистка.

Ранее Лужина опровергла, что называла Пугачеву быдлом.

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