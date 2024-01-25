Мошенники украли голос Блиновской, чтобы спекулировать на ее аресте

Мошенники украли биометрические данные блогера Елены Блиновской и теперь вымогают деньги у россиян при помощи голоса автора «Марафона желаний». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По словам адвокатов Блиновской, мошенники звонят на номера друзей и родственников блогера, чтобы попросить у них деньги. Злоумышленники звонили даже отцу артистки, но мужчина не поверил фейковым просьбам якобы дочери.

14 декабря Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста Блиновской по делу о неуплате 918 млн рублей налогов до 26 января 2024 года.

22 января 2024 года Московский городской суд изменил меру пресечения Блиновской и отправил ее в СИЗО до 26 апреля. В качестве причины следствие называло нарушение Блиновской условий домашнего ареста — она провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых, по данным СМИ, находился важный свидетель, с которым блогерше запрещено общаться.

Помимо прочего, следствие установило причастность Блиновской к нарушению статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») по двум эпизодам. Всего ей грозит до 16 лет колонии.

Ранее Мишустин раскрыл, зачем нужны правительственные награды в области культуры.