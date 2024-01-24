Звезда сериала «Невский» Александр Саюталин ушел из жизни

Российский актер Александр Саюталин, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Невский», умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на странице петербургского продюсерского центра «ТеатрДом» в социальной сети «ВКонтакте».

В заявлении отмечается, что артист ушел из жизни 22 января. Причиной смерти послужила продолжительная болезнь, однако другие подробности о последних днях жизни актера не приводятся.

«Светлая память! Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам», — говорится в публикации.

Прощание с артистом состоится 25 января в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Санкт-Петербурге. Начало церемонии запланировано на 13:30, уточнили представители продюсерского центра.

Александра Саюталин родился 26 октября 1963 года. Почти сразу после окончания вуза он начал работать в составе труппы театра имени Ленсовета. При этом телезрителям актер запомнился по ролям в популярных детективных сериалах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Невский» и «Ментовские войны».

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