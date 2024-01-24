Сергей Безруков о своей роли в фильме «Воздух»: «Сердце болит»

Актер Сергей Безруков заявил, что ему эмоционально тяжело было играть в военной драме «Воздух». Его слова передает «Пятый канал».

«Мой герой говорит, что на войне нет ни мальчиков, ни девочек. Есть летчики. Это очень серьезная картина и серьезное испытание для моего героя, потому что он командир летного полка, а посылать в бой еще не обученных — это очень тяжело. Сердце у него болит», — рассказал о своем герое народный артист России.

Мировая премьера картины «Воздух» состоялась на Международном кинофестивале в Токио осенью 2023 года. Главные роли в картине сыграли Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Сергей Безруков, Елена Лядова и Кристина Лапшина. В России военную драму о мужественных женщинах, воевавших в годы Великой Отечественной войны, показали 16 января в кинотеатре «Октябрь».

Постановщик картины Алексей Герман-младший признавался, что съемочная команда крайне ответственно подошла к своей работе, поэтому съемки были достаточно долгими. По словам режиссера, команде пришлось «придумать новые технологии, чтобы добиться реалистичности воздушного боя».

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