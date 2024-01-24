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Филипп Киркоров отправился в США вместе со своим директором

MK.ru: Киркоров вместе со своим директором Ситником улетел в США

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Российский певец Филипп Киркоров улетел в США вместе со своим «давним другом» и директором Максимом Ситником. О том, кем является спутник артиста, сообщила газета MK.ru.

По информации журналистов, Максим Ситник является уроженцем Донбасса. Несколько лет назад мужчина переехал жить в Москву и занялся модным бизнесом, говорится в публикации.

Издание подчеркнуло, что в прошлом Киркоров даже посещал показы своего знакомого. При этом около года назад певец предложил Ситнику стать его директором. Подобное решение артиста сильно удивило его коллег и людей из его окружения, подчеркнули авторы материала.

«Макс — парень хороший, добрый, открытый, но он не разбирается в директорских функциях. В нашей профессии есть множество тонкостей, которые нужно осваивать годами», — рассказал журналистам один из знакомых исполнителя.

23 января в Telegram-канале Mash появилась информация, согласно которой Киркоров находится в Нью-Йорке. Певца заметили на концерте американской исполнительницы Мадонны, состоявшемся на стадионе Madison Square Garden.

Ранее суд взыскал с Киркорова задолженность по налогам в размере 7,9 млн рублей.

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