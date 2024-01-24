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Павел Деревянко рассказал, каким животным хотел бы стать

Актер Павел Деревянко признался, что был бы не против стать котом

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Павел Деревянко в разговоре с порталом smotrim признался, что хотел бы стать котом, если бы можно было перевоплотиться в животное.

«Если быть откровенным, если бы я мог стать животным, то, вероятно, выбрал бы быть именно котом. Меня окружающие часто сравнивают с этими животными. Я очень люблю кошек, хотя пока что не готов пригласить их к себе домой из-за своего насыщенного графика; животные быстро скучали бы», — пояснил Деревянко.

Актер исполнил роль кота в новом комедийном сериале «Котострофа». По словам артиста, он впервые с удовольствием подарил голос домашнему животному. Сюжет проекта Деревянко назвал уникальным и отметил, что ему было очень интересно сниматься в проекте.

Сериал представлен на площадке онлайн-кинотеатра Wink. В сериале сыграли такие известные актеры, как Михаил Трухин, Павел Деревянко, Надежда Сысоева, Светлана Камынина, Анна Банщикова и другие. В эпизодической роли в проекте появится фигуристка Камила Валиева.

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина возмутилась новостями о проблемах со здоровьем.

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