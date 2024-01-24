«Это фейк»: Алексей Кортнев о концерте в Москве

Лидер группы «Несчастный случай», певец Алексей Кортнев в беседе с РИА Новости опроверг информацию об отмене концерта в Москве, который якобы должен был состояться 1 февраля.

«Нет, это неправда. Не должно было быть никакого концерта 1 февраля, и никто ничего не отменял. Это фейк», — уточнил Кортнев.

15 января сообщалось, что акустический концерт осудившего спецоперацию Алексея Кортнева предложил отменить глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Мероприятие должно было пройти 22 января в ресторане «Пино Нуар» в Ростове-на-Дону. Бородин также добавил, что планирует составить список артистов-предателей, который позволит «увидеть их истинную сущность».

В феврале 2023 года Алексей Кортнев был задержан полицией Новосибирска, потому что якобы показал неприличный жест сотруднику правоохранительных органов. Позже музыкант сообщил, что инцидент был исчерпан. За два дня до этого в новосибирском клубе «Бродячая собака» должен был пройти концерт «Несчастного случая», но выступление перенесли на другую площадку.

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