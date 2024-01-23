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Валя Карнавал купила дом у баскетболиста

«АиФ»: блогерша Валя Карнавала приобрела дом в Новой Москве

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karna.val/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша Валя Карнавал купила дом у баскетболиста Виталия Фридзона в Новой Москве в коттеджном поселке «Изумрудная долина». Об этом сообщает aif.ru.

Точная цена недвижимости неизвестна. По данным издания, дом Карнавал оценивается от 185 до 250 миллионов рублей. Aif.ru также отметил, что ремонт жилья обошелся Карнавал в пять миллионов рублей.

Дизайнер Кирилл Соколов рассказал, как обустраивал дом для баскетболиста. Интерьер дома включал в себя теплые оттенки с нотками черно-белых контрастов.

«Заказчику было важно, чтобы первый этаж дома включал в себя несколько гостевых комнат, ведь он человек публичный и у него много друзей. Гостиная с камином и мягкой зоной. Диван, стоимость которого более 500 тысяч рублей. Камин — более 600 тысяч. Люстра — более 300 тысяч рублей — и эксклюзивный торшер. Стены покрашены краской и частично отделаны керамогранитом», — рассказал Соколов.

Карнавал известна по своим юмористическим роликам в социальных сетях. В 2021-м она дебютировала в кино. Блогерша сыграла Люсю в фильме Дмитрия Невзорова «Отпуск». В сентябре 2023 года стало известно, что Карнавал снялась в комедийном сериале «Экстрим».

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