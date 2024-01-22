Защита обжалует заключение Блиновской под стражу: «Женщина не должна сидеть в тюрьме»

Адвокат Елены Блиновской Наталья Сальникова заявила, что защита блогерши подаст апелляцию на решение суда, заключившего автора «Марафона желаний» под стражу до 26 апреля. Ее слова передает РИА Новости.

«Как человек я считаю, что женщина в тюрьме сидеть не должна. Такая суровая мера пресечения должна избираться только в исключительных случаях. Я для нее в этом случае оснований не вижу», — сказала защитница.

Накануне стало известно, что суд в Москве изменил меру пресечения блогеру Елене Блиновской и отправил ее в СИЗО до 26 апреля. Блиновскую доставили в суд 22 января. В качестве причины изменения меры пресечения следствие называло нарушение Блиновской условий домашнего ареста — она провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых, по данным СМИ, находился важный свидетель, с которым блогеру запрещено общаться. Всего ей грозит до 16 лет колонии.

Помимо прочего, следствие установило причастность Блиновской в нарушении статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») по двум эпизодам.

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