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Защита обжалует заключение Блиновской под стражу: «Женщина не должна сидеть в тюрьме»

Адвокат Блиновской Сальникова: защита обжалует решение о переводе блогера в СИЗО

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Адвокат Елены Блиновской Наталья Сальникова заявила, что защита блогерши подаст апелляцию на решение суда, заключившего автора «Марафона желаний» под стражу до 26 апреля. Ее слова передает РИА Новости.

«Как человек я считаю, что женщина в тюрьме сидеть не должна. Такая суровая мера пресечения должна избираться только в исключительных случаях. Я для нее в этом случае оснований не вижу», — сказала защитница.

Накануне стало известно, что суд в Москве изменил меру пресечения блогеру Елене Блиновской и отправил ее в СИЗО до 26 апреля. Блиновскую доставили в суд 22 января. В качестве причины изменения меры пресечения следствие называло нарушение Блиновской условий домашнего ареста — она провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых, по данным СМИ, находился важный свидетель, с которым блогеру запрещено общаться. Всего ей грозит до 16 лет колонии.

Помимо прочего, следствие установило причастность Блиновской в нарушении статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») по двум эпизодам.

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