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Обвинение объяснило желание отправить Блиновскую под стражу

СК требует ареста Блиновской из-за свидетеля на ее предновогодней вечеринке

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Блогер Елена Блиновская нарушила условия домашнего ареста, пригласив на свою предновогоднюю вечеринку 15 человек, среди которых был свидетель по ее уголовному делу. Так следователь в Замоскворецком суде Москвы объяснил желание обвинения отправить блогера под стражу, передает РИА Новости.

«23 декабря, пренебрегая запретами, Блиновская провела вечеринку, ход ее проведения освещался в средствах массовой информации. На ней присутствовало более 15 человек, среди них был свидетель по уголовному делу», — сказал он.

По словам следователя, это нарушает ранее установленные судом запреты.

Он подчеркнул, что на вечеринке присутствовало много «дорогостоящих развлечений», в то время как Блиновская не спешит погашать налоговую задолженность.

Сама блогер отказывается признавать вину по новому обвинению в неправомерном обороте средств платежей.

Следствие попросило суд ужесточить меру пресечения Елене Блиновской из-за неоднократных нарушений ранее избранной ей меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее Блиновскую доставили в суд.

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