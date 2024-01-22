Обвинение объяснило желание отправить Блиновскую под стражу

Блогер Елена Блиновская нарушила условия домашнего ареста, пригласив на свою предновогоднюю вечеринку 15 человек, среди которых был свидетель по ее уголовному делу. Так следователь в Замоскворецком суде Москвы объяснил желание обвинения отправить блогера под стражу, передает РИА Новости.

«23 декабря, пренебрегая запретами, Блиновская провела вечеринку, ход ее проведения освещался в средствах массовой информации. На ней присутствовало более 15 человек, среди них был свидетель по уголовному делу», — сказал он.

По словам следователя, это нарушает ранее установленные судом запреты.

Он подчеркнул, что на вечеринке присутствовало много «дорогостоящих развлечений», в то время как Блиновская не спешит погашать налоговую задолженность.

Сама блогер отказывается признавать вину по новому обвинению в неправомерном обороте средств платежей.

Следствие попросило суд ужесточить меру пресечения Елене Блиновской из-за неоднократных нарушений ранее избранной ей меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее Блиновскую доставили в суд.