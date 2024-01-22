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Автор музыки к фильмам Гайдая назвал враньем слухи о переезде во Францию

Композитор Зацепин заявил, что не будет переезжать из России

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Композитор, автор музыки к фильмам Леонида Гайдая Александр Зацепин заявил, что не будет переезжать из России. О своем месте жительства он поговорил с «Аргументами и фактами».

Он опроверг данные «Википедии» о том, что живет в Швейцарии с семьей дочери. Не живет он и во Франции, куда переезжал в 1980-е к третьей жене.

«Вранье! Во-первых, дочь живет не в Швейцарии, а во Франции. Во-вторых, я, живя во Франции, постоянно приезжал в Россию и находился по полгода в Москве, а сейчас уже третий год никуда не собираюсь уезжать из России. Здесь у меня любимая работа, общение — здесь у меня все. Это моя Родина», — отрезал Зацепин.

Во Франции, подтвердил композитор, у него остаются семья и несколько друзей.

Кроме того, Зацепина спросили об отношении к россиянам, уехавшим из страны после начала специальной военной операции на Украине.

«Честно говоря, вообще не думаю об этих людях, потому что никак с ними не связан. Каждый человек может жить в любом месте земного шара. Да, может. Но нужно ли переезжать сейчас, в такое время? Не уверен», — сказал он.

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