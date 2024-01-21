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Ярмольник высказался об уехавших из России артистах

Актер Леонид Ярмольник заявил, что уехавшие из России артисты вернутся

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер и телеведущий Леонид Ярмольник заявил, что уехавшие из России артисты подверглись эмоциональному порыву. Этим артист поделился в беседе с ТАСС.

«На днях ехал в машине, слушал радио, и Владимир Владимирович Путин сказал: приветствуется, чтобы те люди, которые уехали, возвращались. Потому что все, что было связано с первой реакцией на начало спецоперации, это была эмоциональная реакция. И может быть, не все и не до конца понимали, для чего это и почему это», — заявил артист.

Ярмольник считает, что часть звезд вернется в Россию.

«Если совсем просто, здесь их зритель, здесь те люди, которые их понимают. Поскольку мы говорим о людях талантливых, нам их очень не хватает», — отметила актер.

До этого Ярмольник признался в беседе с ТАСС, что ему жаль актера Никиту Кологривого, который не раз критиковал своих коллег в кино. Он назвал Кологривого дураком из-за того, что он назвал роли Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского скучными. По мнению актера, коллеге лучше завязать с профессией, если тот не понимает работы этих артистов.

Ранее сообщалось, что Минкульт Словакии возобновил сотрудничество с Россией и Белоруссией.

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