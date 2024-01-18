Звезду «Триггера» поймали с наркотиками

Актера Анатолия Руденко задержали сотрудники полиции, обнаружившие у него пакет с белым веществом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, вечером 17 января Руденко остановили сотрудники ГИБДД на Антонова-Овсеенко в Москве для проверки. Им показалось, что актер вел себя подозрительно и сильно нервничал. При досмотре у него, предположительно, нашли наркотики.

Однако сам звезда «Триггера» заявил, что нашел пакет случайно на прогулке со своей собакой и подумал, что «это проделки догхантеров». Затем, утверждает Руденко, положил пакет в куртку.

Shot подчеркивает, что в полиции уже провели экспертизу содержимого пакета — оказалось, что это было 0, 57 граммов наркотиков.

До этого Руденко признавался, что у него бывали ситуации, когда «совсем опускались руки». Актер заявлял, что сталкивался с промежуточной депрессией и обращался к психологу. Звезда «Триггера» подчеркивал, что ему везло на хороших специалистов. По его словам, психологи помогли ему решить важные вопросы, а также изменили отношение к актерской профессии.

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