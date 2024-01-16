Стало известно, кто станет новым ведущим «Модного приговора»

Стилист Александр Рогов стал ведущим шоу «Модный приговор». Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст в беседе с ТАСС сообщил, что в голосовании зрителей Рогов со значительным отрывом обошел конкурентов.

В эфире «Модного приговора» претенденты на роль Судьи (актер Игорь Верник, стилист Александр Рогов, теле- и радиоведущий Александр Анатольевич, стилист Даниил Грачев, теле- и радиоведущий Константин Михайлов) и Защитника (телеведущая Татьяна Геворкян, писательница и блогер Арина Холина, шоумен Антон Лаврентьев, певица Мия Бойка) пробовали завоевать зрительские симпатии. После того, как все кандидаты поучаствовали в ведении шоу, было открыто онлайн-голосование.

Экс-ведущий шоу, историк моды Александр Васильев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что у Рогова есть нужные для ведущего программы «Модный приговор» профессионализм и обаяние.По его словам, ради новой работы Рогову придется отказаться от своей программы на СТС, однако он надеется, что Первый канал «соблазнит» стилиста гонораром.

Александр Рогов победил в голосовании на пост ведущего, набрав 45% голосов. На втором месте оказался актер Игорь Верник (18%), на третьем — стилист Даниил Грачев (16%).

Ранее комиков Сабурова и Каргинова заподозрили в глумлении над героем ДНР.