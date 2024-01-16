Алена Жигалова посмеялась над Бородиной после слов телеведущей о «работе в крысу»

Блогер Алена Жигалова в своем Telegram-канале высмеяла Ксению Бородину, которая жаловалась на «крысиное» поведение со стороны журналистки.

«Не помню ни одного из больших гостей, которые бы меня попрекнули: «Ты помнишь, Алена, мы пришли к тебе бесплатно?» Ксюша, мы никогда не были подругами. Детей мы не крестили, по рынку «Садовод» вместе не ходили. Задумайся о своем поведении, потому что оно недостойно того ранга и статуса, который ты о себе мнишь», — заявила Жигалова.

Она также иронично предположила, что Бородина стала рассуждать «по понятиям», так как слишком много смотрела сериал «Слово пацана» о казанских бандитах. Также журналистка нашла смешным тот факт, что Бородина кичится своим бесплатным участием в интервью. Жигалова подчеркнула, что не оскорбляла коллегу, а лишь говорила правду о чертах характера Бородиной, которые, по словам журналистки, известны многим.

«О том, что ты очень конфликтный человек, о том, что ты очень нервно реагируешь на замечания в свой адрес. Ты почему-то решила, что ты Ким Кардашьян, и что тебе слова нельзя сказать», — резюмировала блогер.

Ранее Бородина осудила Жигалову за то, что она ведет себя не «по понятиям».