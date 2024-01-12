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Михаил Ефремов стал владельцем двух московских квартир

Актер Михаил Ефремов погасил все долги и стал владельцем двух квартир в Москве

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Валерий Левитин/РИА Новости

Актер Михаил Ефремов окончательно стал владельцем двух московских квартир. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, недвижимость досталась Ефремову по наследству от дяди-концертмейстера Александра Покровского. Актер также погасил долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 195 546 рублей.

8 июля 2020 года Ефремов, находясь в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу в центре Москвы за рулем своего внедорожника. Водитель встречной машины, курьер Сергей Захаров, был госпитализирован — но врачам не удалось его спасти. Через несколько месяцев Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии суд уменьшил срок до 7,5 года колонии. Артист отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

В ноябре 2023 года актер Иван Охлобыстин признался, что Ефремов запретил ему публично поздравлять его с юбилеем. По словам артиста, коллега боится, что такое поведение может повлиять на его условно-досрочное освобождение. Актер отметил, что в колонии к Ефремову относятся хорошо. Он уточнил, что коллега работает «как вол».

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