Михаил Ефремов стал владельцем двух московских квартир

Актер Михаил Ефремов окончательно стал владельцем двух московских квартир. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, недвижимость досталась Ефремову по наследству от дяди-концертмейстера Александра Покровского. Актер также погасил долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 195 546 рублей.

8 июля 2020 года Ефремов, находясь в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу в центре Москвы за рулем своего внедорожника. Водитель встречной машины, курьер Сергей Захаров, был госпитализирован — но врачам не удалось его спасти. Через несколько месяцев Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии суд уменьшил срок до 7,5 года колонии. Артист отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

В ноябре 2023 года актер Иван Охлобыстин признался, что Ефремов запретил ему публично поздравлять его с юбилеем. По словам артиста, коллега боится, что такое поведение может повлиять на его условно-досрочное освобождение. Актер отметил, что в колонии к Ефремову относятся хорошо. Он уточнил, что коллега работает «как вол».

Ранее Джейсон Момоа стал бездомным.