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Появились подробности о съемках продолжения «Звездного пути»

Режиссер «Доктора Кто» Тоби Хэйнс снимет новую часть фильма «Звездный путь»

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Paramount Pictures

Режиссер Тоби Хэйнс снимет новый фильм по вселенной научно-фантастического сериала «Звездный путь». Об этом сообщает The Hollywood reporter.

Сет Грэм-Смит напишет сценарий к проекту. Он известен по своим романам «Гордость и предубеждение и зомби» и «Авраам Линкольн: Охотник на вампиров». Действие фильма пройдет за десятилетия до событий фильма Джей Джей Абрамса «Звездный путь». Картина станет расширением вселенной оригинала, а Абрамс выступит в качестве продюсера проекта.

Тоби Хэйнс ранее работал над такими проектами как «Доктор Кто», «Шерлок», «Быть человеком», «Черное зеркало».

Перезапуск «Звездного пути» Джей Джей Абрамса вышел в 2009 году и рассказывает об альтернативной вселенной оригинального сериала. В нем показывают становления капитана звездолета «Энтерпрайз» Джеймса Тиберия Кирка и его команды.

В ролях — Крис Пайн, Закари Куинто, Зои Салдана, Карл Урбан, Саймон Пегг, Антон Ельчин, Джон Чо, Леонард Нимой.

Последний фильм в перезапуске «Стартрек: Бесконечность» вышел в 2016 году. Его снял режиссер Джастин Лин по сценарию Саймона Пегга, Дага Джанга, Роберто Орси, Джона Д. Пейна и Патрика Макке.

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