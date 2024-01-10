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Сериал «Мандалорец» продолжится в формате полнометражного фильма

Режиссер Джон Фавро снимет полнометражное продолжение «Мандалорца»

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Disney+

Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро снимет продолжение шоу в формате полнометражного фильма. Об этом сообщила компания Lucasfilm.

Будущая картина будет называться «Мандалорец и Грогу», съемки планируют начать уже в 2024 году. Постановщик назвал перспективу выхода истории Мандо и «малыша Йоды» на большие экраны чрезвычайно захватывающей, а президент Lucasfilm Кэтлин Кэннеди заявила, что она идеально подходит для кинотеатров.

Премьера «Мандалорца и Грогу» неизвестна.

Последний на данный момент третий сезон шоу вышел 1 марта 2023 года. В нем герой Педро Паскаля Дин Джарин отправился на родную планету Мандалор, чтобы отстоять звание настоящего мандалорца. К актерскому составу присоединились Джанкарло Эспозито (Гидеон), Карл Уэзерс (Гриф Карга), Кэти Сакхофф (Бо-Катан Крайз), а также в сериале впервые появилась звезда франшизы «Назад в будущее» Кристофер Ллойд. В августе 2023 года вышел спин-офф «Мандалорца» — мини-сериал «Асока».

Ранее сообщалось, что актриса Кэрри Кун утверждена на роль в третьем сезоне «Белого лотоса».

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