82-летняя звезда «Тани» попала в больницу

Актрису Ольгу Яковлеву, сыгравшую главную роль в драме Анатолия Эфроса «Таня», госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, артистка жаловалась на острые приступы боли, слабость и кашель. Затем медики доставили Яковлеву в больницу, где у звезды обнаружили воспалительный процесс, а также проблемы с кишечником и кисты в почках.

Mash подчеркивает, что сейчас 82-летняя актриса находится под наблюдением врачей, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Актриса Ольга Яковлева окончила Театральное училище имени Борис Щукина, а затем вступила в труппу Театра имени Ленинского комсомола. Яковлева нередко играла главные роли в спектаклях тогдашнего главного режиссера Ленкома Анатолия Эфроса, а также работала с постановщиком в кино («Таня», «Страницы журнала Печорина»). Вместе с режиссером артистка работала и на сцене Театра на Малой Бронной, где сыграла Машу в знаменитом спектакле «Три сестры». В 2003 Яковлева опубликовала свои мемуары «Если бы знать…»

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