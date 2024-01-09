SHAMAN рассказал о возможности дать интервью Собчак и Дудю

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) считает, что журналистка Ксения Собчак хотела бы провести с ним интервью. Его слова передает «СтарХит».

«В своих комментариях Ксения, нет-нет, да напишет про меня и что-то скажет. Мне так думается, что она была бы не против пообщаться», — отметил исполнитель.

При этом Дронов добавил, что журналист Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) не приглашал его на интервью. SHAMAN подчеркнул, что и сам бы не стал соглашаться на беседу с Собчак и Дудем.

«Я предполагаю, что вопросы, которые мне бы задавали, были бы неинтересны», — заключил певец.

28 декабря сообщалось, что в список доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина вошли 346 человек, включая известных россиян. Среди них певец SHAMAN, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, артист балета Николай Цискаридзе, певица Лариса Долина, телеведущая Юлия Барановская, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, режиссер Никита Михалков и другие.

31 декабря концертный директор Александр Бениш в беседе с mk.ru назвал SHAMAN, Лепса и Стаса Михайлова самыми популярными артистами в России.

Ранее адвокат Филиппа Киркорова рассказал о планах певца посетить Белгород.