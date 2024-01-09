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В Москве пройдет выступление Дениса Мацуева в Старый Новый год

Пианист Денис Мацуев выступит 14 января с гала-концертом в Москве

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Пресс-служба концерта «Старый Новый год с Денисом Мацуевым»

Народный артист России и пианист Денис Мацуев проведет 14 января гала-концерт «Старый Новый год с Денисом Мацуевым» в большом зале Crocus City Hall. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

«Феномен Мацуева — в его неиссякаемой энергии, редком сочетании таланта, харизмы, бурлящего чувства юмора, щедрого обаяния и бешеной трудоспособности, а главное — в стремлении донести красоту и богатство музыки до каждого слушателя», — отмечают создатели.

На мероприятии пианист представит программу «От классики до джаза», которая состоит из произведений Генделя, Бетховена, Шуберта, Шопена, Штрауса, Чайковского, Скрябина, Рахманинова, Гершвина, Эллингтона и других композиторов.

При этом Мацуев на гала-концерте планирует не только сыграть фортепианные хиты, но и рассказать о каждом из них.

«Зрителей ждет увлекательный экскурс в историю мировой классической музыки, подготовленный лучшим пианистом страны. Образцовое исполнение, великолепная музыка и семейная атмосфера вечера смогут создать праздничное новогоднее настроение у каждого зрителя и зарядить позитивными эмоциями на год вперед!» — подчеркивают организаторы.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров передаст свой гонорар за «Маску» жителям Белгорода.

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