Московский театр на Малой Ордынке восстановил работу после прорыва трубы

Московский Театр на Малой Ордынке вернулся к штатному режиму работы после прорыва трубы во время спектакля «Щелкунчик», сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу театра.

«Утечка в отоплении в Театре на Малой Ордынке не повлияет на проведение спектаклей», — рассказали в театре.

Там добавили, что театр продолжает работать в штатном режиме. Кроме этого, зрителям прерванных представлений в полном объеме вернут деньги в ближайшее время.

Также в театре отметили, что причиной утечки в отоплении стала неисправность трубы. В ходе инцидента никто из посетителей и сотрудников театра не пострадал. При этом внутренние помещения театра получили частичные повреждения.

5 января сообщалось, что в Театре Луны на улице Малая Ордынка произошел прорыв трубы с горячей водой.

Ранее в центре Хабаровска на фоне мороза лопнули трубы с холодной водой.