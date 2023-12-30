Член жюри телешоу «Американский идол» обвинила продюсера в сексуальном насилии

Певица Пола Абдул, которая в течение восьми лет была членом жюри телешоу «Американский идол», подала иск против исполнительного проекта Найджела Литго, обвинив его в сексуальном насилии. Об этом сообщает Variety.

Артистка утверждает, что первый эпизод произошел во время работы над ранними сезонами телешоу. Тогда Литго оттолкнул ее к стене лифта, трогал за грудь и гениталии, а также пытался «засунуть язык певице в горло». Абдул подчеркивает, что пыталась оттолкнуть продюсера: она выбежала из лифта сразу же, как только открылась дверь.

Во второй раз певица согласилась приехать домой к продюсеру, когда они работали над другим шоу. В иске Абдул подчеркивает, что надеялась на профессиональную встречу, так как с момента предыдущего происшествия прошли годы. Однако Литго «навалился на нее сверху, когда она сидела на диване». Он попытался поцеловать ее и сказал, что из них вышла бы отличная пара. Затем исполнительница оттолкнула мужчину и убежала.

Абдул также обвиняет продюсера в словесных домогательствах и дискриминации, отмечая, что получала зарплату меньше, нежели мужчины в жюри «Американского идола». Она добавляет, что была свидетелем того, как Литго совершил сексуальное насилие по отношению к другой женщине — своей ассистентке.

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