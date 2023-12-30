«Зимнее SHOW» пройдет без участия Лолиты и Киркорова, их заменят другие артисты

Филипп Киркоров и Лолита, впавшие в общественную немилость после участия в «голой вечеринке», лишаются возможности выступления на некоторых ранее запланированных мероприятиях. Обоих артистов исключили из списка выступающих на «Зимнем Show» в Одинцовском районе Подмосковья, сообщается на сайте «Live Арены».

«Вынуждены сообщить об изменении состава артистов и формата мероприятия «Зимнее SHOW», которое состоится 01.01.2024 на Live Арене. (…) Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Burito», — говорится в публикации.

Скандальная вечеринка Насти Ивлеевой «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Встречу посетили Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита, Джиган, рэпер Vacio (Николай Васильев) и другие известные личности. Само мероприятие и его участники подверглись широкой критике.

29 декабря Настю Ивлееву оштрафовали за «голую вечеринку».

В тот же день в СПЧ призвали прекратить травлю участников «голой вечеринки».

Ранее Минкульт не нашел повода лишать Филиппа Киркорова звания Народного артиста.