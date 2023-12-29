Любовь Успенская устроила закрытую вечеринку «с пропагандой семейных ценностей»

Певица Любовь Успенская скромно отметила день рождения своей дочери Татьяны Плаксиной после скандала с вечеринкой Насти Ивлеевой. Об этом пишет kp.ru.

Недавно исполнительница поздравила своего ребенка с 34-летием. По словам Успенской, день рождения дочери стал для нее самым большим праздником. Она уточнила, что несмотря на разные происходящие в ее жизни события, исполнительница всегда была убеждена, что они с Плаксиной будут близки друг к другу.

«Я никогда не забывала и никогда не допускала мысли о том, что мы с Танечкой будем далеки друг от друга. Материнская любовь была, есть и будет, и никто ее не отменит», — заверила Успенская.

День рождения Плаксина отметила в загородном особняке Успенской: праздник прошел без излишеств, из гостей присутствовали только близкие семье люди. Об этом рассказала соседка звезды, адвокат Елена Сенина.

«У нас была закрытая вечеринка с пропагандой традиционных семейных ценностей», — подчеркнула Сенина.

Сама же Успенская заявила, что сейчас «не время ходить в рестораны».

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