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«МК»: Киркорова полностью убрали из новогоднего телеэфира

«МК» сообщил о полном бойкоте Киркорова на российском телевидении

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fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поп-звезде Филиппу Киркорову в новогодние праздники объявлен бойкот на российском телевидении, сообщает газета «Московский комсомолец» («МК»).

По информации издания, короля эстрады впервые за последние три десятка лет не будет в новогоднем телеэфире. Сейчас работники телевидения срочно вырезают Киркорова из всех ранее снятых к праздникам программ. В частности, Киркоров не появится в финале «Маски» и в «Голубом огоньке». Скорее всего, его не будет и в окончательном варианте ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где он сыграл одну из ролей. По имеющимся сведениям, сцены с участием Киркорова будут вырезаны, а затем пересняты с другими артистами.

Помимо Киркорова с новогодних телеэкранов также исчезнут блогер Анастасия Ивлеева и певица Лолита Милявская.

Ранее сообщалось, что компания МТС исключила блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву из представителей бренда, рекламу оператора с ее участием убрали из эфира.

Ранее Лолита Милявская высмеяла философию Виктории Бони.

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