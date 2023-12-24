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Басков избавился от киностудии, которую основал для работы над фильмом «Князь»

Певец Басков закрыл киностудию, основанную вместе с актрисой Яковлевой

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Евгений Биятов/РИА Новости

Певец Николай Басков закрыл киностудию «Королевская гора», которую основал в 2020 году вместе с актрисой Александрой Яковлевой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Басков и Яковлева планировали создать исторический фильм «Князь» о деятельности Александра Невского в Золотой Орде. Съемки фильма длились пару месяцев, а затем прекратились. Причиной стало то, что в апреле 2022 года актрисы Александры Яковлевой не стало. Теперь Басков, отмечает Mash, оказался единственным владельцем «Королевской горы». Однако исполнитель решил избавиться от бизнеса.

Кроме того, по сообщениям издания, киностудия уже была замешана в судебных разбирательствах — художник по костюмам обращалась в суд против компании, так как ей не заплатили за изготовление одежды. Стилист отсудила у Баскова 572 тыс. рублей. Позднее «Королевскую гору» закрыли.

Недавно стало известно, что актер Михаил Боярский заработал почти 3 млн рублей на перевозках в 2022 году. При этом в 2023-м певец избавился от всего бизнеса в России, переписав свои доли на родственников.

Ранее продюсер раскрыл, кто из российских артистов наиболее востребован в Дубае.

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