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Создатели сериала «Слово пацана» объяснили его суть

Сценарист Золотарев: «Слово пацана» — простая история о возмездии за зло

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Сериал «Слово пацана» — это простая история о том, что зло всегда возвращается злом, заявил сценарист Андрей Золотарев. Создатели не пытались кого-то научить, а ориентировались на интересные для себя темы, связанные с детскими переживаниями, заявил он в пресс-центре НСН.

«Это история, как мне кажется, довольно простая. Это история о зле, которое всегда возвращается злом, — пояснил Золотарев. — О том, что мы не можем злом причинить добро, даже зло во благо всегда возвращается злом. Об этом эта история. Но я не могу сказать, что у нас была мотивация кого-то чему-то научить».

Напомним, также он раскрыл причины пересъемки финальных серий. По его словам, на этот шаг создатели сериала пошли из-за того, что первая версия снималась не в ту погоду, а также из-за желания завершить все важные сюжетные линии.

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