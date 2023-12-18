Анна Семенович поделилась секретом молодости

Певица Анна Семенович назвала в Telegram-канале позитивное мышление и востребованность секретами молодости.

По мнению Семенович, человек выглядит хорошо и свежо, когда нужен. Она считает, что для этого необходимо развиваться и «смело двигаться вперед». Певица заявила, что нужным человек может быть для близких, на работе, обществу, детям или друзьям.

«Когда человек делает что-то полезное и востребован в своей работе — это большое счастье! Тогда нет застоя ни в теле, ни в энергии и все получается, как по маслу», — отметила артистка.

Семенович призналась, что рада приносить зрителям удовольствие, радость и позитив на своих концертах.

Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру. Она выпустила дебютный сольный альбом «Слухи». С 2004 года Семенович также снимается в кино.

Семенович снималась в таких картинах, как «Трудные подростки», «Гардемарины 1787. Мир», «Укрощение строптивых».

Ранее Анна Семенович сообщила, что планирует открыть баню с «красавцами» для женщин.