Сергей Соседов рассказал, как отреагировал на замену Пригожиным в белорусском шоу

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью mk.ru признался, что не смотрел белорусское шоу «Фактор Бай» со своим участием.

«Вместо меня в шоу взяли Пригожина. Шоу с ним я не видел (да я это шоу и со своим участием никогда не смотрел). Поэтому я ничего сказать не могу. И вообще, здесь мнения и оценки должны давать зрители, ведь это для них делается каждое шоу, а вовсе не для тех персон, которые в нем снимаются», — высказался Соседов.

Артист уточнил, что отказался от роли в шоу, так как у него не было сил совмещать съемки в программе «За гранью» в Москве и «Фактор Бай» в Минске. Соседов пожаловался, что из-за плотного рабочего графика у него падала температура, давление, наблюдался упадок сил и бессонница. По словам критика, у него совершенно не было «эмоциональной подпитки», только «растрата сил».

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