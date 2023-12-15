Пригожин рассказал о своем состоянии после перенесенной пневмонии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что хорошо чувствует себя после перенесенной пневмонии. Победить болезнь удалось только благодаря внимательности врачей, подчеркнул он в беседе с НСН.

«Все слава Богу. Спасибо нашей медицине и внимательности врачей. Надеюсь, что все позади», — подчеркнул продюсер.

О том, что он выписался из больницы, куда его внепланово доставили с пневмонией 10 декабря, стало известно накануне. Он сообщал, что легкие были поражены на 10%. Вирус, по словам Пригожина, он подхватил на съемках в Минске – там же заболела телеведущая Лера Кудрявцева.

Ранее певец Юлиан рассказал о состоянии композитора Александры Пахмутовой, которая проходит лечение в инфекционном отделении больницы.