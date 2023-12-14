Валя Карнавал назвала 2023 год тяжелым, но классным

Певица и блогерша Валя Карнавал призналась, что 2023 год сильно повлиял на ее внутреннее состояние. Слова звезды передает Telegram-канал «Звездач».

«Я почувствовала, как у меня растет внутренний стержень. Когда ты растешь, на тебе рвется вся одежда. Тебе больно, неприятно, но потом очень классно. Поэтому тяжелый год, но классный», — заявила исполнительница.

Издание подчеркнуло, что в этом году певица пережила расставание со спортсменом Сашей Стоуном. Они начали встречаться в 2021 году на проекте «Звезды в Африке», а в мае 2023-го блогерша удалила все фотографии с возлюбленным из соцсетей, а также отписалась от него в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Затем у Карнавал была публичная ссора с певцом Шурой. Блогерша расплакалась на съемках шоу «Битва поколений», когда исполнитель ей нагрубил.

В ноябре у мамы певицы Вали Карнавал случился инсульт на отдыхе. После произошедшего девушка призналась, что никогда не сможет вычеркнуть тот день из свой жизни.

«Мне никогда в жизни не было так страшно. Я никогда не чувствовала себя настолько беспомощной...» — вспоминала Карнавал.

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