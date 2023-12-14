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Создательница «Барби» возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Режиссер Грета Гервиг станет председателем жюри Каннского кинофестиваля

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Global Look Press

Режиссер «Барби» Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля 2024 года. Об этом сообщает Variety.

«Я люблю кино: снимать его, ходить на него и говорить о нем. Для синефилов Канны всегда были и остаются вершиной того, каким может быть универсальный язык кино. <...> Я ошеломлена и взволнована тем, что буду председателем жюри на фестивале. Мне не терпится увидеть, что нас ждет!» — заявила постановщица.

Издание отмечает, что Гервиг станет первой американской женщиной-режиссером, которая возглавит жюри Каннского киновестиваля. Она также будет самым молодым председателем с 1966 года, — тогда этот пост занимала 31-летняя Софи Лорен. Среди других женщин на председательском кресле Канн были режиссер Джейн Кэмпион и актриса Оливия де Хэвилленд.

77-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

Релиз «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом состоялся 19 июля. И только за первый уикенд кассовые сборы фильма составили $356 млн. Лента о побеге знаменитой куклы из кукольной страны успела стать самой кассовой в 2023 году.

Недавно Марго Робби призналась, что второй части «Барби» не будет.

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