Звезда «Счастливы вместе» прооперировалась у Тимура Хайдарова

Пластический хирург Тимур Хайдаров опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совместное видео с актрисой Натальей Бочкаревой из клиники.

«У нас первые сутки. Невероятно позитивный человек, уже бегает с трех часов ночи, просит еды. А то перед операцией нельзя же есть. У нас все супер, прекрасно, идем на поправку», — признался врач.

При этом Хайдаров не уточнил, какую именно операцию проводил артистке.

В марте 2023 года хирург сделал несколько пластических операций на животе и лице певцу Филиппу Киркорову. Также Хайдаров сделал звезде коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. Киркоров уточнял, что врач откачал ему 30 литров жира.

22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. Позднее артистка Любовь Успенская поддержала Славу, заявив, что тоже осталась недовольна своей пластикой у Хайдарова.

Ранее Бьянка ответила матом на обвинения в использовании фотошопа.