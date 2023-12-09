Продюсер Лавров рассказал о конкуренции Пугачевой и Валерии

Продюсер Сергей Лавров заявил в беседе с «Пятым каналом», что у певицы Аллы Пугачевой непростой характер.

По словам Лаврова, Пугачева могла ставить ультиматумы, чтобы какого-нибудь артиста убрали с проекта. Как заявил продюсер, певица чувствовала конкуренцию с артисткой Валерией на шоу «Фабрика звезд». Он объяснил, что в то время исполнительница песни «Часики» собирала дворцы спорта. Лавров отметил, что тогда Валерия была как «SHAMAN в юбке».

«Хватало одной афиши, то, что сейчас и у SHAMAN (певец Ярослав Дронов — «Газета.Ru») происходит в принципе. Я пожелал бы SHAMAN, чтобы спустя… Сколько Валерия на сцене? Ориентировочно 30 лет. Чтобы 30 ты не надоел народу», — заявил продюсер.

В декабре актер Иван Охлобыстин заявил, что именно Пугачева выгнала SHAMAN (Ярослава Дронова) с музыкального проекта «Фактор А» в 2013 году. Артист отметил, что ему очень нравится творчество Дронова. Более того, актер помнит певца до его пика популярности.

В октябре 2022 года Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вместе с детьми улетели из России в Израиль. В декабре артистов засняли на Кипре.

Ранее Охлобыстин заявил о прощении Пугачевой.