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Директор фонда Пахмутовой отреагировал на новости о ее госпитализации

Директор фонда Пахмутовой Малышко опроверг новости о ее госпитализации

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Информация о госпитализации народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой является враньем. Об этом ИА Регнум рассказал директор фонда Пахмутовой Евгений Малышко.

«Это полное вранье, с ней все в порядке. Она чувствует себя замечательно. Не понимаю, кто и зачем распространяет эти сплетни», — сказал он.

7 декабря Telegram-канал Mash писал, что композитор экстренно госпитализирована в Москве. По данным канала, у 94-летней пианистки мог случиться сердечный приступ. Канал утверждает, что Пахмутова обратилась к врачам сама из-за плохого самочувствия, в поликлинике врачи якобы поставили предварительный диагноз и вызвали скорую помощь.

Известно, что 5 декабря композитор встречалась с детьми из Тверской области в подмосковном санатории «Снегири» — играла для них на рояле и принимала подарки.

9 ноября президент России Владимир Путин поздравил Пахмутову с днем рождения. Он отметил, что ее творчество «пользуется поистине всенародной любовью, пробуждает в сердцах людей самые светлые чувства, дарит им душевное тепло». Путин пожелал артистке доброго здоровья и бодрости духа.

Ранее певец Юлиан рассказал, как живет Пахмутова после потери мужа.

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