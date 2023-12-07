Звезде «Мстителей» приходится ходить с приборами на ноге через год после ДТП

Звезде «Мстителей» Джереми Реннеру приходится ходить с электронными приборами на левой ноге через год после ДТП со снегоуборочной машиной. Об этом пишет TMZ.

Актера заметили в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди, электронный девайс был надет поверх брюк. Известно, что Реннеру приходится носить два устройства — компрессионное для регуляции кровотока и устройство, уменьшающее боль и отечность.

В январе 2023 года Джереми Реннер воспользовался снегоуборочной машиной марки Pistenbully, чтобы вытащить грузовик племянника из завала. Затем покинул спецтехнику, не включив аварийный тормоз. Машина начала катиться в сторону прямо на племянника. Актер попытался ее остановить, но гусеницы затянули его под машину, и та переехала Реннера. В результате звезда «Мстителей» получил 32 перелома костей.

Накануне Реннер рассказал, через что ему пришлось пройти ради восстановления после ДТП со снегоуборочной машиной.

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