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Татьяна Буланова сменила фамилию

Певица Татьяна Буланова будет носить двойную фамилию

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Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Певица Татьяна Буланова призналась в беседе с корреспондентом «Дни.ру», что планирует взять двойную фамилию.

«Пока продолжаю подписываться как Буланова, поскольку паспорт еще не поменяла. <...> От Булановой я не откажусь, но официально фамилия у меня теперь будет двойная — Буланова-Руднева», — призналась исполнительница.

Она отметила, что не спешит со сменой паспорта, так как «ждет важного события в жизни». При этом артистка не стала раскрывать, о каком событии идет речь.

Татьяна Буланова вышла замуж за Валерия Руднева 2 июня 2023 года. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге. На мероприятии присутствовали друзья и родственники пары. В числе гостей оказались знаменитости, например Светлана Бондарчук, которая вела прямую трансляцию со свадьбы в соцсетях.

В начале ноября Татьяна Буланова пообещала скрывать свою будущую беременность из-за суеверий и деликатности. При этом исполнительница подчеркнула, что хочет иметь детей от своего мужа, который младше звезды на 19 лет.

Буланова была замужем трижды. Ее первым супругом был звукорежиссер Николай Тагрин. У них есть общий сын Александр. Певица также была в браке с футболистом Владиславом Радимовым. В 2006 году у супругов родился сын Никита. В 2016-м спортсмен и певица развелись.

Ранее Катя Лель отказалась комментировать сообщения о своем разводе.

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