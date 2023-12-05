Екатерина Варнава растолстела на 25 килограммов

Артистка Екатерина Варнава впервые дала интервью за последние полтора года. Изданию The Blueprint знаменитая юмористка рассказала о значительных изменениях во внешности и что набрала 25 кг.

Ходило много слухов, что Варнава беременна, но она опровергла эти домыслы. Артистка добавила: «Людям интереснее обсуждать, сколько операций по пластической хирургии я сделала и сколько мужчин было в моей жизни, чем мою роль, которая, возможно, получилась на самом деле... Я сталкивалась с оскорбительным отношением к себе еще со школы...»

За последние полтора года Екатерина Варнава не давала ни одного интервью. Как заявила звезда, у нее просто не было ничего интересного для людей.

Артистка призналась: «Да, я одинокая. Да, у меня нет детей. Да, у меня неидеальная внешность, и я пыталась понравиться самой себе, делая некоторые манипуляции с внешностью — увеличивала губы, уменьшала губы, наращивала брови, выщипывала брови. Кстати, я никогда не делала операцию на нос... Я много раз фотографировалась с перекачанными губами и знаю, как это выглядело ужасно. Или с очень ярко подкрашенными бровями — и это тоже было ужасно».

Также артистка рассказала о груди шестого размера, которая у нее была. Когда она сильно похудела, ее грудь начала обвисать буквально «до пупка». Поэтому Варнава сделала несколько операций по уменьшению груди.

В настоящее время она набрала вес на 25 килограммов. «Все думают, что я беременна. Но у меня никогда не было такого количества поклонников, как сейчас. Пять! Я не знаю, что с ними делать», — поделилась юмористка.

Также в ноябре Екатерина Варнава впервые за долгое время вышла на публику. В концертном зале «Барвиха Luxury Village» прошел турнир по спортивным бальным танцам Midnight Ball, организованный женой Мота Марией Мельниковой. Гостьей стала Екатерина Варнава. Для актрисы этот выход стал первым за долгое время. Экс-участница шоу Comedy Woman позировала перед камерами в черном брючном костюме с белой рубашкой.

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