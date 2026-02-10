Сабуров после депортации из России захотел выступить в Латвии

Сабуров выразил готовность выступить в Риге за €25 тысяч и шоколад Ritter Sport

Комик Нурлан Сабуров, которого депортировали из России, выразил готовность до конца месяца выступить в столице Латвии за €25 тыс. (около 2,3 млн рублей). Об этом пишет «Постньюс».

По информации журналистов, для потенциальных организаторов концерта в Риге есть строгий райдер артиста. Юморист требует обеспечить площадку необходимым оборудованием, предоставить две бутылки виски выдержкой от 15 до 18 лет и молочный шоколад Ritter Sport. Кроме того, Сабуров запрашивает средства для укладки волос.

«Трансфер до города, где пройдет шоу, должен быть бизнес-классом и с VIP-коридором от аэропорта», — отмечается в материале.

В нем уточняется, что комик хочет, чтобы его возили на автомобиле Mercedes S-класса. Также артисту требуется люксовый номер в отеле с кроватью кинг-сайз и ежедневные выплаты в размере $100 (порядка 7,7 тыс. рублей) на еду.

30 января Сабурову запретили въезжать на территорию России в течение 50 лет. Решение объяснили интересами национальной безопасности, соблюдением законодательства и защитой традиционных духовно-нравственных ценностей. 6 февраля юморист прилетел в Москву из Дубая, однако его не выпустили из аэропорта Внуково. В результате он отправился в Алма-Ату.

Комментируя ситуацию, артист поблагодарил Россию за возможности для творческого развития. Также он заявил, что в данный момент его юристы решают с компетентными органами вопрос с запретом на въезд в страну.

Ранее Сабуров запланировал концерты в двух азиатских странах.