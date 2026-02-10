Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Сабуров после депортации из России захотел выступить в Латвии

Сабуров выразил готовность выступить в Риге за €25 тысяч и шоколад Ritter Sport
Алексей Майшев/РИА Новости

Комик Нурлан Сабуров, которого депортировали из России, выразил готовность до конца месяца выступить в столице Латвии за €25 тыс. (около 2,3 млн рублей). Об этом пишет «Постньюс».

По информации журналистов, для потенциальных организаторов концерта в Риге есть строгий райдер артиста. Юморист требует обеспечить площадку необходимым оборудованием, предоставить две бутылки виски выдержкой от 15 до 18 лет и молочный шоколад Ritter Sport. Кроме того, Сабуров запрашивает средства для укладки волос.

«Трансфер до города, где пройдет шоу, должен быть бизнес-классом и с VIP-коридором от аэропорта», — отмечается в материале.

В нем уточняется, что комик хочет, чтобы его возили на автомобиле Mercedes S-класса. Также артисту требуется люксовый номер в отеле с кроватью кинг-сайз и ежедневные выплаты в размере $100 (порядка 7,7 тыс. рублей) на еду.

30 января Сабурову запретили въезжать на территорию России в течение 50 лет. Решение объяснили интересами национальной безопасности, соблюдением законодательства и защитой традиционных духовно-нравственных ценностей. 6 февраля юморист прилетел в Москву из Дубая, однако его не выпустили из аэропорта Внуково. В результате он отправился в Алма-Ату.

Комментируя ситуацию, артист поблагодарил Россию за возможности для творческого развития. Также он заявил, что в данный момент его юристы решают с компетентными органами вопрос с запретом на въезд в страну.

Ранее Сабуров запланировал концерты в двух азиатских странах.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!