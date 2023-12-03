Стал известен гонорар Максима Галкина* за границей

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Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) получает €100 тысяч за выступление на корпоративе в Турции. Об этом сообщили в шоу «Новые русские сенсации».

Пранкер Сорян позвонил директору Галкина Эльвире Мокробородовой и спросил ее, сколько будет стоить выступление артиста в Турции. По телефону менеджер заявила, что стоимость гонорара составляет €100 тысяч.

В сентябре 2022 года Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские.

В октябре 2022 года Галкин и его жена Алла Пугачева вместе с детьми улетели из России в Израиль.

В ноябре 2023 года издание «СтарХит» сообщило, что Галкин и Пугачева отправились на Кипр. В декабре артистов засняли на там.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, как к нему относилась мать Аллы Пугачевой.