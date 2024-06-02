Губернатор Коми отреагировал на слухи о пожаре на НПЗ в Ухте из-за беспилотников

Пожар, случившийся 2 июня на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, не связан с атаками беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил Республики Коми Владимир Уйба.

«Хочу сразу успокоить жителей Ухты и Коми — пожар не связан с атаками вражеских беспилотных аппаратов», — заявил глава региона.

По словам Уйбы, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности. Он подтвердил, что в результате пожара пострадали люди, им оказывают помощь.

В воскресенье на НПЗ в Ухте загорелся резервуар с мазутом. Как писал Telegram-канал «Сыктывкар №1», перед началом пожара очевидцы слышали взрывы на территории завода. Позднее стало известно, что в результате инцидента пострадали три сотрудника предприятия. Пожар ликвидируют 74 специалиста МЧС при поддержке 22 единиц спецтехники.

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